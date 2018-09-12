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eğitime açıldı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Atatürk Maskı eğitime açıldı
İZMIR'DEKI Yeşildere'deki 42 metrelik 'nın bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan 'nce hemen altında, içinde kütüphane, sergi ve eğitim bölümlerinin yer aldığı 'Atatürk Eğitim Atölyesi' hizmete açıldı. Maskın tadilatının 160 günde tamamlandığını belirten Buca Belediye Başkın Levent Piriştina, "20 yıl boyunca onarıma ihtiyaç duymayacak şekilde düzenlendi. Maska uzaktan bakınca insanı heyecanlandırıyor ama burayı insanlara nasıl biraz daha yakınlaştırırız, 7'den 77'ye bu ruhu nasıl hissettirebiliriz diye düşündük ve Atatürk Eğitim Atölyesi'ni oluşturduk" dedi.
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Atatürk Maskı eğitime açıldı
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