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Bin 580 öğrenciye kırtasiye yardımı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Bin 580 öğrenciye kırtasiye yardımı
ilçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında ilçe sınırları sınırları içinde okuyan ve ihtiyaç sahibi bin 580 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Altıeylül Belediyesi olarak, kimsesizin kimi, yoksul ve öksüzün sahibi olup, onların dertleri ile dertleneceğiz demiştik. Yeni eğitim- öğretim yılı vesilesi ile bin 580 ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kırtasiye ihtiyacı ALGEM vasıtasıyla ulaştırılmaya başlamıştır" dedi.
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Bin 580 öğrenciye kırtasiye yardımı
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