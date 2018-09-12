Büyüyen ekonomi memnuniyet yarattı

TÜRKIYE ekonomisinin 2018'in ikinci çeyreğindeki yüzde 5.2'lik büyüme iş dünyasını memnun etti. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Zorlu konjonktürde bu oldukça takdire şayan bir büyümedir. Ancak bu büyüme hızı, ulusal ve küresel koşullar nedeniyle, bu yıl göreceğimiz son yüksek oranlı büyüme olacaktır. Bu nedenle, Türkiye'nin büyümenin kaynaklarını gözden geçirmesi ve verimlilik artışı temelli yeni bir rotaya yönelmesi gerekiyor. Büyüme oranına yakın istihdam artışı, kur artışlarının üretim ve istihdam üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymaktadır" dedi. MÜSİAD İzmir
Başkanı Ümit Ülkü ise, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 büyüyerek çok önemli bir performansa imza atan Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 5.2 büyüyerek performansının tesadüfi olmadığını kanıtlamıştır. Yılın ilk 7 ayında yüzde 7 oranında artış kaydeden ihracat, dış talebe ilişkin umut vermektedir. MÜSİ- AD olarak pozitif büyümenin sürdüreceğine olan inancımızı yineliyoruz" dedi.