Fuar’da Kenan Doğulu coşkusu

87. İzmir
Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri'nde sevenleri ile buluşan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu
, sahneye sisler içinde çıkıp, yeni albümü 'Vay Be'nin sevilen parçası 'Issız Ada'yı seslendirdi. Doğulu, sahneye ilk çıktığı andan itibaren enerjisi ve dans şovlarıyla sevenlerini büyüledi. Ritmin bir an olsun düşmediği sahne performansında Doğulu, izleyenleri şarkılarına eşlik etmenin yanı sıra sahne şovlarına da dahil etti. 'Tencere Kapak' isimli şarkıda hayranlarını telefon ışıklarıyla melodiye eşlik ettiren Doğulu, 'Kandırdım' isimli şarkısında ise seyircilerin arasına karışıp sevenleriyle kucaklaştı. 'Güzeller İçinden' isimli şarkıda ise izleyenlere halay çektirdi. Mogambo'da bu kez Hüsnü Arkan rüzgarı esti. Folkart sponsorluğıunda Mogambo Caz Geceleri'nin konuğu olan söz yazarı ve besteci Arkan, Yalnız Değilliz, Solo, Kırık Hava ve Bir Yalnızlık Ezgisi albümlerinde yer alan şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ezginin Günlüğü Grubu'nun eski vokalisti olan sanatçı, Mogambo için repertuvarındaki en sevilen çalışmalarına yer verdi. Rock Sahnesi'nin konuğu ise Feridun Düzağaç oldu. Hayranlarının isteklerine kulak veren ünlü sanatçı, 'Düşler Sokağı', 'Söz Ver', 'FD' gibi unutulmaz parçalarını seslendirdi. Düzağaç son olarak Erkin Koray'a atıfta bulunarak, "Bu gece bizden duyacağınız en kocaman şarkının sahibine selam olsun" diyerek 'Arapsaçı' isimli şarkıyı söyledi. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde 'İntiharın Genel Provası' adlı oyun seyirciyle buluştu. Seyircilerinden tam not aldı.