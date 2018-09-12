İzmir Büyükşehir’den tepki çeken açıklama

İzmir
'de Egeli Sabah'ın gündeme taşıdığı özellikle gece saatlerinde rüzgarında etkisi ile kentin üzerine kabus gibi çöken ağır lağım kokusu vatandaşa yaz gününde kapı pencere açtırtmazken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte yaşanan koku problemine ilişkin art arda yaptığı açıklamalar bu kadar da olmaz dedirtti. 10 günü aşkın bir süredir devam eden koku problemi karşısında sessizliğini koruyan Büyükşehir'den ilk açıklama önceki akşam gerçekleşen Belediye Meclis'nde geldi. AK Parti
Grup Başkan Vekili Ali Kökoğuz'un kentteki pis kokunun kaynağını sorması üzerine Meclis Başkan Vekili Sırrı Aydoğan'dan şaşırtan ilk açıklama geldi. Kokunun kaynağını bilim insanları ile birlikte araştırdıklarını belirten Aydoğan, "Şu ana nedeni bulunamadı" diye konuştu. Üçkuylular'da Hava Eğitim Komutanlığı önünde daha birkaç gün önce ulusal bir televizyon kanalının canlı olarak yayınladığı evsel atıkların denize deşarj görüntüleri hafızalarda tazeliğini korurken Aydoğan'ın bu açıklamaları kafa karıştırdı. VARAN AÇIKLADI
Aydoğan'ın pis koku ile ilgili "Henüz kaynağını belirleyemedik" sözlerine yanıt Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan
'dan geldi. Kokunun atık kanallarından ve Çiğli Arıtma Tesisi'nde depolanmakta olan çamur havuzlarından geldiğini belirten Varan, "Atık kanalları kokuyor, onları yıkayacaklar. Bir de Çiğli'deki çamur atıkları kokuyor. Arkadaşlarımız Büyükşehir'e kokunun nedenini sözlü olarak iletiyorlar. Önümüzdeki günlerde yazılı olarak da kendilerine ileteceğiz" dedi. İZSU Genel Müdürlüğü dün öğle saatlerinde yazılı bir açıklama geçerek İl Müdürü Selahattin Varan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Özellikle Karşıyaka ve Çiğli'de yaşayan vatandaşların yakından tanıdığı arıtma tesisinden çevreye yayılan pis kokuyu yok sayan İZSU Genel Müdürlüğü, 'Çevre İl Müdürü'ne "koku" yanıtı başlığı ile geçtiği açıklamada İzmirlilerin aklı ile adeta dalga geçti. Arıtma tesisinde TÜBİTAK tarafından yapılan koku ölçümlerinde tüm değerlerin oldukça düşük çıktığını iddia eden İZSU'nun etrafa yayılan pis kokuyu adeta yok sayması bu kadar da olmaz dedirtti. BECERİKSİZLİK
İzmir'i saran kötü kokunun Büyükşehir'in beceriksizliği sonucu ortaya çıktığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, "İzmir halkına eziyet ediliyor. Geçmişte Büyük Kanal Projesi yapılırken, maliyeti düşürmek için projedeki kanallar daha da küçültüldü. Kanallarda toz toprak birikti, kanalların büyük çoğunluğu tıkandı. Hala bir şey yapmıyorlar, görmezden geliyorlar. İzmirliler bu kokuya mahkum edilmiş durumda" diye konuştu.