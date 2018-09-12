Sapık enişteye 17 yıl hapis cezası verildi

İZMİR
'IN Bornova İlçesi'ne bağlı İnönü Mahallesi'nde yaşayan Gani A ile F.A.A. 2011 yılında evlendi. F.A.A.'nın hamile kalmasından sonra o dönem 12 yaşında olan kardeşi E.A, ablasının evinde yaşamaya başladı. Enişte Gani A, iddiaya göre küçük yaştaki baldızını önce taciz etti, daha sonra da zorla cinsel istismarda bulundu. Gani A'nın cinsel istismarları, olayın ortaya çıktığı 2016 yılına kadar sürdü. E.A, ablası ile birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Gani A, tutuklanarak cezaevine göndirildi. Gani A. hakkında 'Çocuğun zincirleme cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti, sanık Gani A'ya suçunu birden fazla ve baldızına karşı işlediği için 17 yıl hapis cezası verdi.