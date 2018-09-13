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AK Partililer, Cemevini ziyaret etti

Giriş Tarihi: 13.9.2018
AK Partililer, Cemevini ziyaret etti
AK Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül, AK Parti Izmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Il Yönetim Kurulu Üyeleri ve AK Parti Buca Ilçe Baskanı Mustafa Arslan ile Muharrem ayının ilk gününde Buca Cemevi'ni ziyaret ederek, vatandaslarla birlikte oruç açtı. Muharrem ayının tüm insanlıga huzur, bereket ve hayırlar getirmesini dileyen Sengül, "Parti olarak bugüne kadar tüm din ve inanç mensuplarının ibadetlerini rahatça yapmalarını her seyin üstünde tuttuk. Ayrıca kutsal dini degerlerin siyasi malzeme yapılmasını da her zaman reddettik. Bu düsünce ve bilinçle hareket ederek, politikalarımızı hayata geçirdik. Kardeslik ve beraberligimiz her seyin üstündedir" dedi.
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AK Partililer, Cemevini ziyaret etti
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