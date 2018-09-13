Balıkesir bölgenin ana merkezi olacak

BALIKESIR
Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Baskanvekili Numan Kurtulmus ve bazı genel baskan yardımcılarını ziyaret ederek, hem hayırlı olsun dileklerini iletti, hem de yürütülen yapılan çalısmalar hakkında bilgi verdi. Görüsmeleri degerlendiren Kafaoglu, Balıkesir'in, bölgenin yıldızı haline gelecegini söyledi. Balıkesir'in, merkezi hükümetin ve Büyüksehir Belediyesi'nin yatırımları ile önemli bir kavsak noktası haline geldigini ifade eden Kafaoglu, "Istanbul - Izmir, Istanbul - Çanakkale
, Izmir otoyollarının kavsak noktası Balıkesir. Bu durum sehrimiz için büyük bir avantaj. Bu durum yurt içinde ve yurtdısında yürüttügümüz temaslarda birçok yatırımcının dikkatini çekiyor. Insallah ulasım yatırımları ile Balıkesir adeta bölgenin yıldızı haline gelecek. Ulasım imkânlarının artmasıyla birlikte Balıkesir yatırım cennetine dönüsecek"dedi.