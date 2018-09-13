Efes Opera ve Bale Festivali büyülüyor

DEVLET
Opera ve Balesi tarafından düzenlenen Turkuvaz Medya'nın ana sponsor olduğu Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali "Gala Konseri" ile devam etti. Festivalin ikinci gösterisinde Türk tenor Murat Karahan, İspanyol soprano Carmen Solis, Rus mezzosoprano Yulia Mazurova ve Türk bas-bariton Burak Bilgili Antik Efes Kenti Büyük Tiyatro'da sahneye çıktı. İtalya'nın en prestijli festivallerinden Torre del Lago Puccini'nin şefi Alberto Veronesi'nin yönettiği konserde, sanatçılara İzmir
Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti. Puccini, Verdi, Rossini, Bizet, Saint-Saens ve Ahmed Adnan Saygun'un çeşitli eserlerinden aryalar ve düetlerin seslendirildiği "Gala Konseri"ne İzmirli sanatseverler ilgi gösterdi.