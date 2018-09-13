Eski başkanlardan koku açıklaması

BUGÜN NELER OLDU

eski büyükşehir belediye başkanları Yüksel Çakmur ve Burhan Özfatura, kentin birçok noktasında hissedilen kötü kokunun, Büyük Kanal Projesi'nin bazı bölümlerinin projeye uygun olmayan şekilde yapılmasından ve boru hatlarının temizlenmemesinden kaynaklanabileceğini belirtti. İki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Burhan Özfatura, görevi devrettikten sonra projenin Konak-Narlıdere hattının değiştirildiğini söyledi. Özfatura, yağmur suyu ile pis su deşarjının aynı borudan yapıldığını, boruların çaplarının küçültüldüğünü, düşük kaliteli borular kullanıldığını söyledi. Özfatura, "Projede değişiklik yapılmamış olsa, bakım yapılmış olsa böyle bir koku çıkmazdı. Büyük Kanal Projesi değiştirildi tasarruf diye, ucuza mal edecek diye. Bu, sistemin ömrünü kısaltmadı, sistemi öldürdü. Sistemin tümü israf oldu" dedi.Büyükşehir'in eski başkanlarından Yüksel Çakmur ise, "Kent geneline yayılan kötü kokunun sebebi Büyük Kanal Projesi'nde projeye uygun olmayacak şekilde yapılmış değişiklikler olabilir. Büyük Kanal Projesi damar sistemi gibidir. Acaba devasa borular yerine küçük çaplı borular mı takıldı? Ana damar yerine kılcal damar bağlanamaz. Ucuza, kolaya kaçılamaz. Sonunda patlak verir. Patlak verince sızıntı olur, koku olur" ifadelerini kullandı.