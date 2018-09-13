Fuara gösteriler damgasını vurdu

87. İzmir
Enternasyonel Fuarı (İEF), geçtiğimiz akşam oynan tiyatro oyunları, konser ve söyleşilere İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Usta tiyatrocu ve oyuncu Ali Poyrazoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan 'Tamamla Bizi Ey Aşk', İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sahnelendi. Ali Poyrazoğlu, Şebnem Özinal, Melih Ekener'in aynı sahneyi paylaştığı, interaktif bir güldürü olan 'Tamamla Bizi Ey Aşk', sanatseverler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendi. 'Romeo ve Juliette' oyunu ise Atatürk Açıkhava Tiyatrosu seyirciyle buluştu. Dünyaca ünlü bale topluluğu Moskova Devlet Bale Topluluğu tarafından sahnelenen bale gösterisi, seyircileri adeta büyüledi. OKUYUCUYLA BULUŞTU
87. İEF kapsamında gerçekleşen Edebiyat Sohbetleri'nin konuğu olan Fi, Çi, Pi ve Aeden kitaplarının yazarı, psikolog Azra Kohen, 'Kişisel gelişim, kişilik bozuklukları, insan yaşamı' konularında okuyucularıyla sohbet etti. Okurlarının büyük ilgi gösterdiği Azra Kohen son zamanlarda sıklıkla yaşanan şiddet olaylarının çocuk yetiştirirken yapılan yanlışlardan kaynaklandığını söyledi. Öte yandan Kohen, "Hayvan hakları yasası çıkmak zorunda. Çünkü biz antisosyal kişilik bozukluğu olan insanları mimlemek zorundayız. Amerika'da eğer bir kişi hayvanlara zarar veriyorsa anında mimleniyor. Okul çevresinde yaşaması engelleniyor. Evin adresi mutlaka listeleniyor, eğer ortadan çocuk kaybolduysa ilk sorguya çekilen insanlar bunlar oluyor" dedi. 'En İyi Kadın Sanatçı', 'En İyi Caz Müzik Sanatçısı' ve 'Yılın Alternatif Pop Yorumcusu' ödüllerinin sahibi olan ve üçüncü albümü 'Başka Türlü Bir Şey'i 2015 yılında çıkaran ünlü caz sanatçısı ve yorumcusu Şenay Lambaoğlu, Folkart sponsorluğunda Mogambo Caz Geceleri'nde sevilen şarkılarını seslendirdi.