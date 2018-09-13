Kadifekale’ye teleferik önerisi

SON
dönemde döviz kurlarında yaşanan artışlar turizm girdilerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Arkeolog Prof. Dr. Recep Meriç, Agora'dan Kadifekale'ye kadar yapılması planlanan teleferik projesini hatırlattı. Projenin yapılması halinde kent turizminin ivme kazanacağını belirten Prof. Dr. Meriç, "Agora-Kadifekale Teleferik Projesi, kruvaziyer turizminin çok rağbet edeceği bir proje olabilir. Böyle bir proje Kemeraltı gibi çok büyük bir turizm merkezini Kadifekale'ye bağlayacak ve insanları araç kullanmadan limandan Kadifekale'ye kadar götürebilecektir. Projeyi yapmak teknik olarak mümkün değilse, teraslama sistemi ile adapte yürüyen merdivenler yapılabilir. Arkeoloji müzelerinin de bu entegre proje içinde yer alması İzmir
turizmine yeni bir çehre kazandıracak ve turizm gelirlerinin artmasınısağlayacak" diye konuştu.