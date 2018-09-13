Koca Seyit Havalimanı 500 bin yolcu hedefliyor

BALIKESIR'DEKI Koca Seyit Havalimanı
yükselen yolcu grafikleri ile dikkatleri çekiyor. Geçtigimiz yılın ilk sekiz ayında 294 bin 289 yolcuya hizmet veren hava limanı bu yılın aynı döneminde 393 bin 257 yolcu ile 400 bin yolcu sınırına dayandı. Turizm bölgesi olan Kuzey Ege'nin büyük sehirlere ve dünyaya açılan kapısı olan Koca Seyit Havalimanı'na bu yılın ilk sekiz ayında 2 bin 856 tarifeli ticari uçus gerçeklestirildi. Ayrıca ilk sekiz ayda hava limanında 14 bin 278 inis kalkıs kayıtlara geçti. Koca Seyit Havalimanı yıl sonu hedeflerini ise yarım milyon yolcu olarak belirliyor.