Okul kantinleri yeni yıla hazır

OKULLARIN
açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin sağlığı açısından büyük önem taşıyan katinler de son hazırlıklarını tamamladı. 2018- 2019 eğitim-öğretim yılı öncesi İzmir
Kantinciler Esnaf Odası Başkın Rasim Topçu, önemli açıklamalarda bulundu. Okul kantinlerinde kullanılan gıda ürünlerinde kaliteden taviz verilmediğini belirten Topçu, "Bugüne kadar İzmir'de okul kantinleri konusunda bir sıkıntı yaşanmamıştır, üst seviyede bulunan çıtamızı yeni dönemde de koruyacağız. Üyelerimizle ve eğitim camiasıyla istişare altında, sorumluluğumuzun bilinci içinde çalışıyoruz, diğer illerde görülen sorunları yaşamıyoruz" dedi. ÖRNEK OLUYORUZ
İzmir'deki okul kantinlerinin Türkiye'ye örnek olduğuna dikkat çeken Topçu, "En iyi hizmeti vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz okul kantinlerini eğitimin bir parçası olarak görüyor ve ticaretten fazla geleceğimiz olan gençlerimizi sahiplenmeyi önemsiyoruz. Öğrencileri kendi evlatlarımızdan ayırt etmiyor, büyük bir hassasiyet ve sorumluluk içinde hijyen odaklı hizmetler veriyoruz. Tüm bunların yanında üyelerimizle birlikte öğrencileri bilinçlendiren ve eğiten çalışmalara da imza atıyoruz" dedi.