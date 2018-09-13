Özgür KAYNAR: İzmir’i kim yaktı?

Bugün 13 Eylül...
Büyük İzmir yangın
ı, 96 yıl önce
bugün, kentin işgalden kurtuluşunun
hemen ertesinde başladı.
Şimdi Kültürpark'ın
olduğu yerleşim yerini küle çeviren alevler, şiddetli rüzgar yüzünden 5 günde söndürülebildi. Türk düşmanları, tarihi gerçekleri çarpıttıkları iftiralarına bu yangını da alet etti, Ermeni ve Rum
izlerinin yok edilmek istendiği yalanı uyduruldu!
Hedeflerinde ise onları bozguna uğratan, emperyalizme darbe vuran Mustafa Kemal
vardı. Türkiye'yi köşeye sıkıştırma ve bizi dünyadan izole etme girişimlerinin bir argümanı olarak kullanılan bu büyük yalanın peşine ne acıdır ki aklını sınır ötesine kiralamış aramızdan gafiller de katıldı!
Oysa İzmir'in kurtuluş sevincini dumana ve acıya boğan o yangını Ermeniler çıkarmıştı! Mustafa Kemal
'e suikast
düzenleyerek intikam alma planları bozulunca kenti ateşe veren Ermeni çetecilerdi. Tarihi gerçeği 2010'da açıklamıştım... Son dönemde yaşadıklarımız sayesinde, bu kirli oyunun da daha net anlaşılacağını düşündüğüm yazımı yeri ve zamanı gelmişken yeniden paylaşmak istedim.
İşte o yazı...
ABD filmlerini aslında hiç ciddiye almamalı. Ama gel gör ki o filmler tüm dünyaya ulaşıyor. Daha kötüsü de zihinlere kazınıyor, sonra ayıkla ayıklayabilirsen pirincin taşını. Bilgi kirliliği yaratarak zihinleri bulandıran filmlere 'The Pacific'
eklenince bize de görev düştü. Steven Spielberg
ve Tom Hanks
imzalı dizide, "İzmir'i Türkler yaktı, Yunanlar canını zor kurtardı" diye ahkam kesildi.
Sesimiz onlar kadar gür çıkmasa da gerçekleri duyurmak boynumuzun borcu. En doğrusu da doğruları yaşayanlardan dinlemek... Sancar Maruflu
o şansı elde edenlerden. Tarih araştırmacısı Maruflu, bu konuda Latife Hanım'la
uzun uzun konuşmuş.
O felaketle ilgili Latife Hanım'dan dinlediklerini ilk kez benimle paylaştı. Tarihi saptırmaya kalkan yalancıların mumunu söndürecek işte o gerçekler... Eylül 1922, Türk askerlerinin ayak sesleri İzmir'de giderek daha güçlü duyuluyor. Kentin tekrar Türk egemenliğine gireceğini anlayan Ermeni çeteciler, hain plan için düğmeye basıyor.
İzmir'in o zamanki ana girişi Kapılar'da Mustafa Kemal'e bombalı suikast planlanıyor. Paşa'nın sağkolu, Muhafız Kıtası Komutanı Topal Osman bu kanlı hazırlığı son anda öğrenip geçiş güzergahını değiştiriyor. Ayavukla Kilisesi'nde
örgütlenen Ermeni çeteciler, suikast yapamayınca öfkeden deliriyor, bugün Kültürpark'ın olduğu bölgede 5 ayrı yerden yangın çıkarıyor.
Konak'a kadar dayanan alevler, yağmurun yardımıyla günler sonra kontrol altına alınabiliyor. Soykırım yalanını dünyaya yutturmanın peşindeki Ermeniler, fitilini ateşledikleri İzmir yangınını da Türk düşmanlığını yaymak için kullanıyor!