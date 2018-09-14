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AK Parti’den suya “indirim” çağrısı

AK Partili Kökoğuz, Büyükşehir Belediyesi’nin su bedellerinde en az yüzde 15 indirime gitmesi istedi

Giriş Tarihi: 14.9.2018
AK Parti’den suya “indirim” çağrısı
Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı ikinci meclis toplantısı, Başkanvekili Sırrı Aydoğan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, yerel seçimlerin yaklaştığını hatırlatarak, 2014'te CHP'li belediyenin yapmayı vaat ettiği yatırımların çoğunu yapmadığını ileri sürdü. Kökoğuz, "Seçim yaklaşıyor. Bütün tetkiklerimizle seçim çalışmalarında neler yapılıp yapılmadığını test edeceğiz. Ensenizdeyiz" dedi. Kökoğuz ayrıca, ülke genelinde bazı büyükşehir belediyelerinin suda indirim yaptığını belirtirken, "İzmir'de de su bedelleriyle ilgili yasaya uygun olarak en az yüzde 15 ya da 17 indirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Kökoğuz'un teklifinin iyi niyetli olduğunu belirten Aydoğan, "Bunlar siyaseti ilgilendiren şeyler. Böyle bir düşünceniz varsa meclise getirip sunarız" ifadesini kullandı.
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AK Parti’den suya “indirim” çağrısı
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