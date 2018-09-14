Çankırı’dan kırtasıye seti hedıyesı

AK Parti İzmir
Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı okullarda uyum haftası dolayısıyla Karabağlar'da bulunan Cemil Meriç Ortaokulu'nu ziyaret etti. Karabağlar Kaymakamlığı'nı Karabağlar'da eğitim-öğretim hayatını sürdüren dar gelirli çocuklara yönelik uyguladığı kırtasiye seti dağıtımına katılan Bölünmez Çankırı'yı veliler ve öğrenciler coşkuyla karşıladı. Okulda velilere ve öğrencilere seslenen Ceyda Bölünmez Çankırı, "İki çocuk sahibi bir anne olarak sizlerin yaşadığı heyecanı bende aynı şekilde yaşıyorum. Benim kızım da Ankara
'dan İzmir'e taşındığımız için burada oryantasyon eğitimine bu hafta okulların açılması ile birlikte başladı. Bu yüzden sizleri çok iyi anlıyorum. Diğer yandan çocuklarımızın okula severek gitmesi eğitimin kalitesi açısından çok fazla önem arz ediyor. Öğretmenlerimizin bir hafta boyunca vermiş oldukları oryantasyon eğitimiyle yoğun eğitim programına geçişler sorunsuz bir şekilde yapılıyor. Bunun neticesinde tatilden çıkan çocuklar tekrar disiplin içinde okullarına gelmeye başlıyor" dedi. Konuşmaların ardından sınıflarında bulunan çocuklara tek tek kırtasiye seti yardımı yapıldı.