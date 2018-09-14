İEF’de eğlence tam gaz

DOKUZ farklı noktada gerçekleşen etkinliklerle 87. İzmir
Enternasyonal Fuarı'na (İEF) gelenlere birbirinden ayrı ve güzel seçenekler sunulurken ünlü isimlerle sevenleri de bir araya geliyor. 87. İEF'nin 6. gün konukları, ana sahnede Aleyna Tilki
, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde "Azizname" oyunu, Rock Sahnesi'nde "Vera", Mogambo Caz Geceleri'nde ise ünlü sanatçı "Fatih Erkoç
" oldu. Palyaço ve sokak gösterileri ve Free Fall performansları da tüm hızıyla devam ediyor. FESTIVAL BAŞLADI
Aleyna Tilki, konserinde izdiham yaşanırken, Fatih Erkoç, caz gecelerine ev sahipliği yapan Mogambo'da en sevilen şarkılarını müthiş bir yorumla seslendirdi. Mogambo Caz Geceleri'nde sevenleriyle buluşan Erkoç zaman zaman dinleyicilerle de sohbet etti. Öte yandan 87. İEF kapsamında Sinema Burada Festivali başladı. İzmir Sanat Merkezi'ndeki törende, oyuncular Suna Selen ve Tamer Levent
'e "Onur Ödülü", Berrak Tüzünataç
ile Engin Günaydın
'a "Başarı Ödülü" verildi. Törende, festival kapsamında 3. Kısa Film Proje Yarışması'nın ödülleri verildi. Film gösterimleri, Kısa Film Maratonu ve Yeşilçam klasiklerinin yer aldığı Sinema Burada Festivali Özel Sergisi'nin düzenleneceği festival, 16 Eylül'de sona erecek.