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İEF’de eğlence tam gaz

87. İEF, yine müzikle dolu bir geceyi daha geride bıraktı. Fuarda , ve Vera li hayranlarıyla buluştu

Giriş Tarihi: 14.9.2018
İEF’de eğlence tam gaz
DOKUZ farklı noktada gerçekleşen etkinliklerle 87. Enternasyonal Fuarı'na (İEF) gelenlere birbirinden ayrı ve güzel seçenekler sunulurken ünlü isimlerle sevenleri de bir araya geliyor. 87. İEF'nin 6. gün konukları, ana sahnede , İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde "Azizname" oyunu, Rock Sahnesi'nde "Vera", Mogambo Caz Geceleri'nde ise ünlü sanatçı "" oldu. Palyaço ve sokak gösterileri ve Free Fall performansları da tüm hızıyla devam ediyor.

FESTIVAL BAŞLADI
Aleyna Tilki, konserinde izdiham yaşanırken, Fatih Erkoç, caz gecelerine ev sahipliği yapan Mogambo'da en sevilen şarkılarını müthiş bir yorumla seslendirdi. Mogambo Caz Geceleri'nde sevenleriyle buluşan Erkoç zaman zaman dinleyicilerle de sohbet etti. Öte yandan 87. İEF kapsamında Sinema Burada Festivali başladı. İzmir Sanat Merkezi'ndeki törende, oyuncular Suna Selen ve 'e "Onur Ödülü", ile 'a "Başarı Ödülü" verildi. Törende, festival kapsamında 3. Kısa Film Proje Yarışması'nın ödülleri verildi. Film gösterimleri, Kısa Film Maratonu ve Yeşilçam klasiklerinin yer aldığı Sinema Burada Festivali Özel Sergisi'nin düzenleneceği festival, 16 Eylül'de sona erecek.
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İEF’de eğlence tam gaz
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