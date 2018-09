Korkutan rapor

BUGÜN NELER OLDU

CHP'Lİ İzmir Büyükşehir Belediyesi suçüstü yakalandı. Her fırsatta çevreci yatırımlarla övünen İzmir Büyükşehir Belediyesinin iç körfezi evsel atıklarla kirlettiği tescillendi. Kenti etkisi altına alan pis kokunun kaynağını belirlemek amacıyla çalışma yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün geçtiğimiz hafta çok sayıda koku şikayetinin geldiği Üçkuyular'da, Hava Eğitim Komutanlığı önünden aldığı deniz suyu numunelerinde evsel kirliliği gösteren koli basili değerleri normal değerlerin 20 bin kat üzerinde çıktı. Analiz sonuçlarını değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 'na yardım çağrısında bulundu. İzmir'deki kötü koku probleminin yapılan test sonuçlarına göre, "kötü koku" boyutundan çıkıp, halk sağlığını tehdit eder duruma geldiğini ifade eden Şengül, "Daha önce söylediğim gibi biz bu sorunu çözmek için ne gerekiyorsa yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Gerekirse, belediye ile ortak da çalışırız. Ama şu ana kadar belediyeden bize hiçbir yardım talebi ya da öneri gelmedi" diye konuştu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Üçkuyular Feribot İskelesi'nde yapılan analiz sonuçlarına göre, Fekal Koliform Bakteri değerinin mevzuat sınırının 20 bin kat üzerinde çıktığına dikkat çeken Şengül, sıkıntının acilen giderilmesi gerektiğini vurguladı. İzmir'deki kötü konunun nedenine ilişkin de bilgi veren Şengül, "Şehrin iki yakasında bulunan arıtma tesislerinin kötü kokunun kaynakları arasında olduğu açık ve nettir. Arıtma tesisleri doğası gereği işletimleri esnasında bazı biyolojik bozulmalara ve çamur oluşumlarına neden olmaktadır. Atık su arıtımının kaçınılmazı olan bu gerçeklere ilişkin dünyanın her yerinde bazı koku oluşumunu önleyici önlemlere başvurulmaktadır. Sağlıklı işleyen ve yeni teknolojilerle kaynağında kokunun azaltıldığı, oluşan arıtma çamurlarının koku hapsedici, maskeleyici kimyasallarla muamele edilerek depolandığı bir arıtma tesisinden koku oluşması beklenemez. Ancak mevcut durumda söz konusu arıtma tesislerinin sağlıklı işletilmediği çok açık ve nettir. Bir arıtma tesisinden koku kaynaklanması, o arıtma tesisinin verimli çalışmadığına işarettir" dedi.Arıtılmadan doğrudan denize verilen atık suyun da yoğun kokuya yol açtığını söyleyen Şengül, "Şehrin en merkezi noktalarından biri olan Üçkuyular Feribot İskelesi'nin yan tarafından günün farklı saatlerinde atık su deşarjı yapılmakta olup, arıtılmadan doğrudan denize verilen bu atık su, yoğun kokuya yol açmaktadır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numunelerde yapılan analiz sonuçları, bu atık suyun mevzuat limit değerlerini milyonlarla ifade edilen mertebede aştığını ortaya koymaktadır. Söz konusu analiz sonuçlarına göre Fekal Koliform Bakteri değeri 2 milyon ile mevzuat sınır değerinin tam 20 bin kat üzerindedir. Bu sonuçlar sadece koku problemine yol açmakla kalmayıp, konunun halk sağlığını da tehdit eder boyutlara ulaştığını göstermektedir" dedi.Analiz sonuçlarını değerlendiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan da kokunun kaynağına ilişkin olarak önceki gün yaptığı açıklama sonrası İZSU Genel Müdürlüğü'nün 'Gerçekleri yansıtmıyor' açıklamasına tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Üçkuyular'da denizi kirletirken suçüstü yapıldığını, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan deniz suyu analizlerinin de bunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Varan, "Biz belediyeye yardımcı olmak amacıyla kentte yaşanan koku probleminin kaynağını araştırıp yaptığımız tespitleri muhatabı ile paylaştık. İZSU Genel Müdürlüğü bizim açıklamamızın hemen ardından ikinci bir açıklama yaparak kanal temizliklerinin düzenli olarak yapıldığını mazgalların kokmadığını söyledi. Ardından da 2 bin 500 rögar kapağına koku önleyici filtre takılmasına ilişkin çalışmasının sürdüğünü belirtti. Koku önlemeye ilişkin İZSU'nun aldığını açıkladığı önlemler bizim tespitlerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koyuyor. Üçkuyular'da da öyle, her şey ortada. Bunu sağır sultan bile görmüş, duymuşken bir tek İZSU mu görmüyor. Bunca tespite, analiz sonucuna rağmen halen daha kokunun kaynağını tespit edemedik derlerse pes doğrusu" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.Analiz sonucuna göre, sınır değerleri 100 ila 2 bin arasında olan fekal koliform bakteri değerleri 2 milyon, mevzuat limitleri 500 ila 10 bin arasında değişen koliform bakteri değeri de 2 milyon çıktı. Limit değerleri 100 ila 1000 arasında değişen enterokok da bin 200 olarak ölçüldü. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emine Helil İnay Kınay, analiz verilerinin o bölgede evsel atık probleminin olduğunu gösterdiğini kaydetti. Kınay, "Bu değerler körfezin kirli olduğunu gösteriyor, bir atık girişi ve atık problemi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kent sağlığıyla ilgili bir problem var" ifadesini kullandı.