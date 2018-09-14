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Okul servislerinde sertifika dönemi

İl Müdürlüğü, 2 bin servis şoförü ve 700 servis ablasına eğitim verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, “Sertifika eğitimlere katılanlara değil başarıyla tamamlayanlara veriliyor” dedi

ERAY ARPAŞİN Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018
Okul servislerinde sertifika dönemi
Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında okul servis araçlarını kullanan şoförler ile rehber personele yönelik eğitime ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi için Bakanlığı koordinesinde, ve Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Kursu başlatıldı. Bu kapsamda EğitimMüdürlüğü, kentteki 30 ilçede okul servisi şoförlerine ve okul taşıtlarındaki rehber personele eğitimler veriyor. Şimdiye kadar eğitimleri başarıyla tamamlayan 2 bin servis şoförü ve 700 servis ablası sertifika aldı.

GENIŞ KAPSAMLI
Geçtiğimiz nisan ayından itibaren, okul servis araç sürücüleri için, iş sağlığı ve güvenliği, sürüş psikolojisi, trafik sistemi ve trafik güvenliği, güvenli araç kullanımı, okul taşıtları gibi konularında seminerler düzenlendi. Okul taşıtları rehber personeli için de sorumluluk, doğruluk ve dürüstlük, kurallara uyma, yardımlaşma, empati, ahlak, sabır, adalet, çalışkanlık, nezaket, saygı ve etik kurallar vb. konularında seminer çalışmaları düzenleniyor. Eğitimler hakkında bilgi veren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve daha güvenli hale getirebilmek adına servis personellerine çeşitli konularda eğitim veriliyor. 30 İlçede eğitim başlatılırken, 10 ilçede ise seminerler devam ediyor. Ayrıca İzmir'de eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı başkanlığında servislerle ilgili komisyon kuruluyor. Yürütme ve koordinasyon birimi adı verilen komisyonda Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yetkililer, Karayolları Genel Müdürlüğü, jandarma ile Servis ve Şoförler Odası'ndan birer temsilci yer alacak" diye ifade etti.
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Okul servislerinde sertifika dönemi
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