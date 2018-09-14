Okul servislerinde sertifika dönemi

Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında okul servis araçlarını kullanan şoförler ile rehber personele yönelik eğitime ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi için Milli Eğitim
Bakanlığı koordinesinde, Okul Servis Araç Sürücüleri
ve Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Kursu başlatıldı. Bu kapsamda İzmir İl Milli
EğitimMüdürlüğü, kentteki 30 ilçede okul servisi şoförlerine ve okul taşıtlarındaki rehber personele eğitimler veriyor. Şimdiye kadar eğitimleri başarıyla tamamlayan 2 bin servis şoförü ve 700 servis ablası sertifika aldı. GENIŞ KAPSAMLI
Geçtiğimiz nisan ayından itibaren, okul servis araç sürücüleri için, iş sağlığı ve güvenliği, sürüş psikolojisi, trafik sistemi ve trafik güvenliği, güvenli araç kullanımı, okul taşıtları gibi konularında seminerler düzenlendi. Okul taşıtları rehber personeli için de sorumluluk, doğruluk ve dürüstlük, kurallara uyma, yardımlaşma, empati, ahlak, sabır, adalet, çalışkanlık, nezaket, saygı ve etik kurallar vb. konularında seminer çalışmaları düzenleniyor. Eğitimler hakkında bilgi veren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve daha güvenli hale getirebilmek adına servis personellerine çeşitli konularda eğitim veriliyor. 30 İlçede eğitim başlatılırken, 10 ilçede ise seminerler devam ediyor. Ayrıca İzmir'de eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı başkanlığında servislerle ilgili komisyon kuruluyor. Yürütme ve koordinasyon birimi adı verilen komisyonda Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yetkililer, Karayolları Genel Müdürlüğü, jandarma ile Servis ve Şoförler Odası'ndan birer temsilci yer alacak" diye ifade etti.