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Üniversitede Türk pilotlar için simülatör geliştirildi

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Üniversitede Türk pilotlar için simülatör geliştirildi
MANISA (MCBÜ) öğrencileri, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) bünyesinde, 'nin son dönemde savunma ve silah teknolojilerinde yapmış olduğu yerli üretim atağına destek veren üniversite öğrencileri, Türk pilotlar için yerli simülatör geliştirdi. MCBÜ'nün Türkmenistanlı öğrencisi Nobat Geldimammedov ile Ayşe Ertaş, 3 buçuk yıldır üzerinde çalıştıkları 'Yeni nesil askeri simülatör' başta askeri uçaklar olmak üzere tüm hava araçlarının pilot eğitimlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Öğrenciler, geliştirme süreci devam eden simülatöre F35 savaş uçağı ve ATAK helikopterlerinin özelliklerini entegre etme çalışmalarını sürdürüyor.
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