Döviz hamlesine İzmir’den destek

İş dünyasının bir süredir beklediği gayrimenkul, araç, menkul değerlerin alım satım ve kiralamalarında TL'nin kullanılmasını zorunlu kılan karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girmesi İzmir
iş dünyasın tarafından olumlu karşılandı. Yeni düzenlemeye göre, kiralamalar döviz
üzerinden yapılamayacağı gibi, döviz üzerinden yapılmış sözleşmeler de 30 gün içerisinde TL'ye dönüştürülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizle kiralama sorununun kökten çözüleceğini içeren açıklamaları İzmir esnafı tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, "Benim de divan başkanlığını yapmaktan onur duyduğum TESK genel kurulunu şereflendiren cumhurbaşkanımızın, 'İthalat ihracat işiyle uğraşanların dışında dövizle kimsenin yolu kesişmemelidir'
sözü, adeta duygularımıza tercüman olmuştur" dedi. İzmir Esnaf Teşkilatı olarak bu kararı oldukça yerinde bulduklarını bildiren Mutlu, "Karar ile dövize endeksli anlaşma ve kiraların bir ay içinde Türk Lirası'na dönüştürülmesi hamlesini olumlu karşılıyor ve destekliyoruz. Ancak bunun yanında, üyelerimizin özellikle kiralar konusunda yaşadığı diğer sıkıntıların da giderilmesini temenni ediyoruz. Bu çerçevede; hastaneler, okullar gibi kamu kurumlarında kiracı olarak faaliyette bulunan esnaf sanatkarların kira bedellerinin bir yıl boyunca mevcut düzeyinde dondurulması, yani enflasyon oranında artırılmasının engellenmesi, yerel yönetimlerin mülklerinde kiracı olan esnaflar için de benzer düzenlemenin yapılması, yani kiraların dondurulması, yerel yönetimlerin üyelerimizden aldığı vergi ve harçlarda bir yıl süreyle artış yapılmaması, esnaf sanatkarlarımızın önünü açacak hamleler olacaktır" diye konuştu. YETER Kİ TL DEĞER KAZANSIN
Türk parasının kıymetinin korunmasıyla ilgili kararı olumlu ve yerinde bulduklarını belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener
, "Bu kararı çok yerinde buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın TL'ye dönüşe yönelik açıklamalarını destekliyoruz. Dövizdeki oynaklık en çok iş dünyamızı sarsıyor. TL ile kazanıp döviz ile kira ve benzeri masraflarını ödeyen üyelerimiz olumsuz etkileniyor. AVM'lerde faaliyet gösteren üyelerimiz kira bedellerini ödemekte zorlanıyorlardı. Dövizle kiralar devam etse AVM'lerde faaliyet gösteren üyelerimizin bir kısmı kepenk kapatacaktı. Onun için TL'nin hak ettiği itibarının yeniden kazandırılmasının, AVM'lerde, kiralarda TL ile işlem yapılmasının kaybolan itibarın yeniden kazandırılması olarak görüyoruz" diye konuştu. First Class Trust Union Gayrimenkul Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, "Dolarla gayrimenkul kiralama ve satış konusu aslında İzmirde çok geçerli değil. Yalnızca bazı satıcılar gayrimenkulün değerini dolar kuruna sabitliyorlardı. Döviz de yaşanan dalgalanmalarla burada emlakçıların pazarlık gücü de azalıyordu. Bu konuda Türk lirasının
kullanılması bence önem taşıyor. Bununla birlikte İzmirdeki bazı AVM'lereki dükkanlar dolarla kiralanıyor. Dolar artışı nedeniyle kiralar da ikiye katlanmış oldu. Fakat kiracılar, aynı oranda cirolarını artıramadıkları için sıkıntı doğdu. Türk lirası ile kiralama yapmak sektör, yatırımcı ve esnaf için en uygun karardır diye düşünüyorum" ifadesini kullandı. Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre döviz ile yapılan alım satım sözleşmeleri bir ay içinde TL'ye dönüşecek. Bu durumu gayrimenkul sektörü için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bu karar daha kapsamlı hale gelebilir" şeklinde konuştu.