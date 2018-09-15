Hedefler 3 puan

Spor Toto Süper Lig
'de ilk 4 haftada sadece Fenerbahçe'yi mağlup eden 3 puanlı Göztepe
, bugün sezonun flaş takımlarından Kayserispor
'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda, Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Kadu ile orta saha oyuncusu Atakan, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sol ayak bileğindeki sakatlığı geçen golcü Sokol Cikalleshi ise teknik direktör Bayram Bektaş'ın görev vermesi durumunda ilk kez Göztepe formasını sırtına geçirebilecek. Bayram Bektaş, "Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Tüm eksiklerimizi giderdik. Son transferlerimiz Cikalleshi ve Jarome da hazır hale geldi. Kayserispor namağlup bir ekip. Taraftarımızın desteği ile sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi. Süper Lig'de geride kalan 4 haftada henüz galibiyetle tanışamayan 2 puana sahip 17. sıradaki Akhisarspor, bugün Ankaragücü'ne konuk olacak. Osmanlı Stadı'ndaki zemin bakım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'de başlayacak müsabaka Afyon Zafer Stadı'nda oynanacak, maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Konuk Akhisarspor'da cezalı golcü Seleznyov'un yanı sıra sakatlıkları bulunan sağ bekler Lopes ile Vrsajevic forma giyemeyecek.