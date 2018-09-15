İEF’de Selami Şahin müzikali

BİR Selami Şahin
Müzikali 'Seninle Başım Dertte' ekibi, yaz turnesinin son ayağını 87. İzmir
Enternasyonal Fuarı kapsamında, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda alkışlar eşliğinde gerçekleştirdi. Yaklaşık iki buçuk saat süren oyun sonunda ayakta alkışlanan ekip, müzikali izlemeye gelenler arasında yer alan usta sanatçı Selami Şahin'i sahneye davet etti. Selami Şahin duygularını, "Her izlediğimde çok heyecanlanıyorum. Müzikalde yer alan çok değerli sanatçı arkadaşlarımız var. Biz sanatçılar sizin sevginizle varız" dedi.