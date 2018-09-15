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İEF’de müzikali

Seninle Başım Dertte müzikali, Enternasyonel Fuarı kapsamında Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı

NEŞEM YAŞAR
NEŞEM YAŞAR Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
İEF’de Selami Şahin müzikali
BİR Müzikali 'Seninle Başım Dertte' ekibi, yaz turnesinin son ayağını 87. Enternasyonal Fuarı kapsamında, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda alkışlar eşliğinde gerçekleştirdi. Yaklaşık iki buçuk saat süren oyun sonunda ayakta alkışlanan ekip, müzikali izlemeye gelenler arasında yer alan usta sanatçı Selami Şahin'i sahneye davet etti. Selami Şahin duygularını, "Her izlediğimde çok heyecanlanıyorum. Müzikalde yer alan çok değerli sanatçı arkadaşlarımız var. Biz sanatçılar sizin sevginizle varız" dedi.
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İEF’de Selami Şahin müzikali
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