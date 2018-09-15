İzmir balık hali’nde “taşıma” kavgası

İzmır Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Buca Kaynaklar'daki Balık Halinde dün sabah saatlerinde gerginlik yaşandı. Mezat alanında müşteriler tarafından satın alınan balıkları araçlara taşıyan iki arabacı arasında başlayan 'sen ben taşıyacağım' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine taraflardan birisi iddiaya göre minibüsün bagajından aldığı pompalı tüfekle kalabalık gruba doğru ateş etmek istedi. Çevredekilerin müdahalesi ile tüfek yere doğru patlayınca zeminden kopan beton parçaları 3 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Balık haline çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edilirken olayın faillerine ulaşılabilmesi için jandarma kamera kayıtlarına el koydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi
yetkilileri ise balık halindeki taşıma işini düzene sokmak ve geçtiğimiz yıllarda meydana gelen kavgaların önüne geçmek için çalışma yaptıklarını, arabacı olarak çalışacak 70 kişiden bir takım belgeler isteyip karşılığında kimlik kartı verdiklerini, kimlik belgesi olmayanların taşımacılık yapmasına izin vermediklerini belirtti. Öte yandan balık haline alış verişe gelen esnaf ise arabacıların esnaftan hal yönetimince belirlenen taşıma ücretinin üzerinde ücreti talep ettiğini vermeyenlerin kasalarının taşınmadığını, kayıtlı olmayan korsan taşıyıcıların da taşıma işi yaptığını öne sürdü.