Kınık’ta Hasat Festivali coşkusu

İzmir
'in Kınık İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlandı, Hasat Festivali kapsamında ise Demet Akalın
konser verdi. Kutlama kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer ve Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, konuşma yaptı. Programa katılanlar hep bir ağızdan 10'uncu Yıl Marşı'nı söyledi, ellerindeki Türk bayraklarını salladı. Festivalin kapanış programında ise Demet Akalın sahne aldı. 1.5 saat sahnede kalan Akalın, Kınıklılara keyifli bir gece yaşattı. Başkan Doğruer, Akalın'a plaket ve Kınık kilimi hediye etti.