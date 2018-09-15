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Kınık’ta Hasat Festivali coşkusu

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Kınık’ta Hasat Festivali coşkusu
'in Kınık İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlandı, Hasat Festivali kapsamında ise konser verdi. Kutlama kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer ve Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, konuşma yaptı. Programa katılanlar hep bir ağızdan 10'uncu Yıl Marşı'nı söyledi, ellerindeki Türk bayraklarını salladı. Festivalin kapanış programında ise Demet Akalın sahne aldı. 1.5 saat sahnede kalan Akalın, Kınıklılara keyifli bir gece yaşattı. Başkan Doğruer, Akalın'a plaket ve Kınık kilimi hediye etti.
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Kınık’ta Hasat Festivali coşkusu
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