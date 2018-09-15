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Müzik, adrenalin ve eğlence

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Müzik, adrenalin ve eğlence
FOLKART ana sponsorluğunda olan 87. Enternasyonal Fuarı dopdolu bir günü daha geride bıraktı. Fuar, İsmet İnönü'de "5 Kafadar'ı, Rock Sahnesi'nde 'Necati ve Saykolar'ı, Mogambo'da ise ' ve Nükhet Yalçın'ı konuk etti. Necati ve Saykolar, İzmirli hayranlarına sürpriz yaparak sahne arkasında yer alan dev ekranda Atatürk'ün görüntülerini yayınladı. Binlerce İzmirli ile birlikte görüntüler eşliğinde Deniz Üstü Köpürür ve İzmir'in Kavakları'nı söyledi. Yazar, televizyoncu, gazeteci ve müzisyen Kürşat Başar ile yorumcu Nükhet Yalçın Caz Gecelerinde müzikseverlere caz dolu bir gece yaşattı. Adrenalin tutkunlarının uğrak noktası Free Fall alanı oldu. Çim konserlerinde ise sahne alan popçu Berkay, İzmirlileri coşturdu.
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