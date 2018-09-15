Tarımın geleceği için dev işbirliği

EGE Üniversitesi
(EÜ) ve İzmir Ticaret Borsası
işbirliğiyle akıllı tarım uygulamaları, tarımsal üretimde yüksek kalite ve verim ile üretim konularında çalışma başlatıldı. EÜ Rektörlüğü Senato Salonu'ndaki toplantıda Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, işbirliği protokolüne imza attı. Rektör Budak, akıllı çiftçilik, sürdürülebilir tarımda atık yönetimi, tarımsal atıkların hammadde olarak değerlendirilmesi, atık borsası kurulması ve çevre dostu tarım uygulamaları alanlarında ortak çalışmayı kapsayan projenin büyük önem taşıdığını söyledi. Budak, Türkiye'nin ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini, bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı ile de çeşitli projeler yürüttüklerini aktardı. İTB Başkanı Kestelli ise Ege Üniversitesi ile işbirliği kapsamında Türkiye genelinde tarımı hak ettiği noktaya ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.