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Teknoloji üssü gibi meslek lisesi

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Teknoloji üssü gibi meslek lisesi
Bornova İlçesi'nde Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan 'MZRoboteam', ürettiği projelerle göz dolduruyor. Dikkat seviyesinin ölçümü ve odaklanma sorunu yaşayan öğrencilerin tespitinde kullanılan cihaz, robotik teknolojinin kullanıldığı ve çeşitli ürünlerin ağırlık standartlarını ölçüp standart dışı olanları belirleyen Endüstri 4.0 teknolojisinin kullanıldığı Terazi 4.0, imkanı kısıtlı olan okul ve öğrencilerin yüksek ücretli deney aletlerini daha düşük bütçelerle sanal gerçeklik ortamında tanımalarına imkan veren 'Sanal Laboratuvar' gibi projeler, Türkiye çapında gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda ödüllere layık görüldü. İzmir Müdürü Ömer Yahşi, okulu ziyaret ederek öğrencileri teşvik, hocalarını ise tebrik etti.
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Teknoloji üssü gibi meslek lisesi
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