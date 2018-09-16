Bandırma’da selin yaraları sarılıyor

BALIKESİR'IN
Bandırma ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selin yol açtığı hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını sonucu hasar oluştuğu, selin şiddetiyle kaldırım taşlarının yerinden çıkıp, yollara savrulduğu görüldü. İlçede metrekareye 147 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelenler, temizlik ve tamirat için çalışma başlattı. Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) selin bilançosunu açıkladı. Mağduriyetin ve sıkıntıların giderilmesi için çalıştıklarını ifade eden BASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, "BASKİ'ye bağlı 6 adet iş makinası, 3 adet kuka, 2 adet vidanjör, 13 dalgıç pompa, 1 adet 100 lt/sn santrifüj pompa, 36 adet personel ile AFAD, DSİ ve ilçe belediyelerinin ekipleri ile birlikte teyakkuza geçerek kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya başlandı" dedi. Erdek ilçesinde etkili olan sağanak da hayatı olumsuz etkiledi. Tatlısu Mahallesi'nde sokaklar çamur deryasına döndü, yüzlerce hayvan telef oldu.