Dolandırıcılara suçüstü yapıldı

İzmir
'in Buca ilçesinde 2 Suriyeli şahısın vatandaşlara sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Müşteri gibi zanlılarla görüşen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte altın dolandırıcılarını suçüstü yakaladı. KIMLIKLERI BELIRLENDI
Sahte altınla dolandırıcılık olayı, 11 Eylül günü Buca ilçesi Adatepe Mahallesi Erdem Caddesi ile 62 sokak kesişiminde meydana geldi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Suriyeli şahısın ülkelerinden altın getirdikleri ve acil paraya ihtiyaçları olduğu için yarı fiyatına verecekleri yalanıyla vatandaşları kandırdıkları bilgisine ulaştı. Zanlıların kendilerine güvenmedikleri için altınları kuyumculara satmak istemediklerini söyledikleri öğrenildi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatarak ilk olarak zanlıların kimliklerini tespit etti. Benzer yöntemlerle İzmir'de çok sayıda kişiyi dolandıran Suriye uyruklu zanlılar Maher Alhamed ve Vail Bağdadi ile müşteri kılığında iletişime geçen Buca ekipleri buluşma noktasında zanlıları gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde bulunan 157 adet sahte altına da el konuldu. Ayrıca Alhamed ile Bağdadi'nin ikametinde yapılan aramada 25 adet sahte altın bulundu. Yapılan araştırmada Bağdadi'nin dolandırıcılık suçundan arandığı, geçmiş tarihlerde İzmir'de bu yöntemle 3 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Bağdadi dolandırdığı vatandaşlar tarafından da canlı olarak teşhis edildi. Alhamed ve Bağdadi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.