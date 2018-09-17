1 yılda 224 korsan servis yakalandı

İZMİR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla kurulan ve servis araçlarının denetiminden sorumlu olan 10 kişilik özel ekip, son bir yılda rekor denilebilecek bir sayıda servis aracına denetim yaptı. Sivil trafik polisleri 9 bin 9 servis aracını tek tek takibe alıp inceledi. Yapılan detaylı araştırmalarda izin veya ruhsat olmadan yolcu taşıyan 224 korsan servis aracı belirlendi. Korsan servis araçlarına madde Ek2/3'ten işlem yapıldı. 224 korsan servis aracından 19'unun ikinci ve üçüncü kez yakalandığı ortaya çıktı. 30 adet korsan okul servisi trafikten men edildi. Bir yıl içinde bir kez yakalanan korsan servislere 3 bin 8 lira, bir yıl içinde tekrarlanması durumunda 5 bin 14 lira ceza kesildiği belirtildi. Korsan servis araçlarına son bir yılda toplam 769 bin 58 lira ceza kesildi. Ayrıca bir servis aracının ikiz plakalı olduğu tespit edildi. Firma sahiplerinin aldığı bir 'S' plakayı aynı renk ve modelde başka araca takıp korsan servisçilik yaptığı belirlendi. İncelenen 9 bin 9 servis aracına son bir yılda toplam 991 trafik cezası kesildiği öğrenildi. Muayenesiz olarak servis aracını kullanmaktan 13 adet 108'er liradan toplam bin 404 lira, 3 adet "sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri" maddesine göre 832'er liradan toplam 2 bin 496 lira, 2 adet "Dur işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması" maddesine göre 236'şar liradan toplam 472 lira, 2 adet "Araç kullanırken sürücü belgesi yanında bulunmamak" suçundan 236'şar liradan toplam 472 lira ceza kesildi.

CEZA YAĞDI

Ayrıca, 2 adet "zorunlu mali sigorta yaptırmamak" maddesinden 108'er liradan toplam 216 lira, bir adet "Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak" suçundan 2 bin 18 lira, bir adet "Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak" maddesinden 236 lira, bir adet, bir adet "Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak" suçundan

108 lira ceza kesildiği öğrenildi.