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’nun keyfi yok

Sezona ile başlayan , 5. haftada da galibiyetle tanışamadı

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Akigo’nun keyfi yok
2018-2019 sezonuna TFF 'yı kazanarak başlayan Akhisarspor, 'de 5. haftada da galibiyetle tanışamadı. Sezon başlamadan önce 'ı yenerek TFF Süper Kupa'ya uzanan Akhisarspor, 5. haftada 'ne 1-0 yenilerek, ligdeki başarısız sonuçlarına devam etti. Ligde 2 beraberliği ve 3 mağlubiyeti bulunan yeşil-siyahlı ekip, 5. haftayı 2 puanla geçerek, en kötü sezon başlangıcını sürdürdü. Bu sezon deplasmandaki maçlarda 'a 2-1, 'e 3-1 ve dün 'da MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, iç sahadaki ve Demir Grup Sivasspor maçlarında ise 1-1'lik sonuçlar elde etti.
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Akigo’nun keyfi yok
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