Akigo’nun keyfi yok

2018
-2019 sezonuna TFF Süper Kupa
'yı kazanarak başlayan Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig
'de 5. haftada da galibiyetle tanışamadı. Sezon başlamadan önce Galatasaray
'ı yenerek TFF Süper Kupa'ya uzanan Akhisarspor, 5. haftada MKE Ankaragücü
'ne 1-0 yenilerek, ligdeki başarısız sonuçlarına devam etti. Ligde 2 beraberliği ve 3 mağlubiyeti bulunan yeşil-siyahlı ekip, 5. haftayı 2 puanla geçerek, en kötü sezon başlangıcını sürdürdü. Bu sezon deplasmandaki maçlarda Beşiktaş
'a 2-1, Medipol Başakşehir
'e 3-1 ve dün Afyonkarahisar
'da MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, iç sahadaki Çaykur Rizespor
ve Demir Grup Sivasspor maçlarında ise 1-1'lik sonuçlar elde etti.