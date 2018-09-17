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defter kalem’

’de yeni eğitim öğretim yılında maddi durumu yetersiz öğrencilerin kalem, defter, silgi gibi ihtiyaçları “ defter kalem” kampanyası ile karşılanacak

Giriş Tarihi: 17.9.2018
‘Askıda defter kalem’
İZMİR'DE yeni eğitim öğretim yılında maddi durumu yetersiz öğrencilerin kalem, defter, silgi gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla " defter kalem" kampanyası başlatıldı. Veli ve öğrencilerin isteğiyle ortaya çıkan ve binden fazla okulda uygulanan kampanyada toplanacak bağışlar, başka illere de gönderilecek. Çalışmaya destek veren Müdürü Ömer Yahşi, "Kısa sürede ilgi gören çalışma tüm okullara yayılacağını inanıyoruz" ifaadesini kullandı. Kampanyaya evdeki ihtiyaç fazlası defterler ile kızı için okul alışverişi yaparken fazladan aldığı defterleri bağışlayarak destek veren Funda Eryılmaz, 3. sınıfa giden bir kızı olduğunu, bu kampanyayı da onun okulundaki öğretmenlerden duyduğunu anlattı. Öğrencilik yıllarında sınıf arkadaşlarıyla silgisini bölüştüğünü anlatan Eryılmaz, "O nesilden geldik. Çocuklarımıza bunu aktarmak istiyoruz. Bu yardımlaşmadan öte paylaşma. Bende fazla olanı seninle paylaşmak ya da bende eksik olanı senden temin etmek" şeklinde konuştu.
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‘Askıda defter kalem’
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