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’in konuğu

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Balkes’in konuğu Ümraniyespor
SPOR Toto 1. Lig'de bugün evinde 'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanından 3 puanla dönen 'te teknik direktör Giray Bulak, "Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi. Öte yandan her yıl 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde yapılan çöp toplama etkinliklerine Balıkesirspor Baltok kulübü kayıtsız kalmadı. Bu yıl yapılan 'Mis Gibi ' kampanyası dahilinde Balıkesirspor Baltok'lu sporcular ve teknik heyet sokaklardan çöp topladı.
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Balkes’in konuğu Ümraniyespor
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