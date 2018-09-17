Balkes’in konuğu Ümraniyespor

SPOR
Toto 1. Lig'de Balıkesirspor
bugün evinde Ümraniyespor
'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Geçtiğimiz hafta Elazığspor
deplasmanından 3 puanla dönen Balkes
'te teknik direktör Giray Bulak, "Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi. Öte yandan her yıl 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde yapılan çöp toplama etkinliklerine Balıkesirspor Baltok kulübü kayıtsız kalmadı. Bu yıl yapılan 'Mis Gibi Türkiye
' kampanyası dahilinde Balıkesirspor Baltok'lu sporcular ve teknik heyet sokaklardan çöp topladı.