Geri geliyorlar

İZMİR
Ticaret Odası (İZTO
), 2015 yılından bu yana seferlerine ara veren ve dünya kruvaziyer piyasasının yüzde 52'sini yöneten Carnival'ın yöneticilerini İzmir'deki kamu ve özel sektör kuruluşu temsilcileri ile buluşturdu. Zirveye dönüşen toplantıya katılan yöneticiler, rotalarını yeniden çevirme sinyali verdi. Kendi sektöründe dünya devleri arasında yer alan kruvaziyer gemi şirketler topluluğu Carnival Corporation
& PLC Deniz Güvenliği Direktörü Ricardo Karakadze, İzmir'i olumlu ve güvenli kent olarak gördüklerini söyledi Karakadze, kruvaziyerlerin Türkiye
'ye dönmek istedikleri müjdesini verdi. Carnival Maritime Gemi Güvenlik Direktörü ve Firma Güvenlik Yetkilisi Hendrik G. Malmström ise raporlamalarını olumlu yönde yapabileceklerini, şirketler topluluğunda bulunan alt şirketlerine de olumlu yönde rapor vereceklerini, 8 alt şirkete sahip olan Carnival Corporation'un bu kararının diğer kruvaziyer şirketler topluluklarını da etkileyebileceğini söyledi. Bir kenti anlamak için sokaklarında dolaşmanın önemine değinen Malmström,"Türkiye ve İzmir'e gelmek için keşke bu kadar beklemeseydik" dedi. Şirket yöneticilerini İzmir'e getirmekten mutluluk duyduklarını belirten İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş de, kente kruvaziyer gemilerin yeniden dönmesinin büyük önem taşıdığına işaret etti. Özkardeş, "Bu masanın etrafında oturan tüm kurumların üst düzey temsilcileri, körfezi bir dantel gibi süsleyen gemilerin hayalini kuruyorlar. Biz bu hayale inanıyoruz" diye konuştu. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise İzmir'in ve Türkiye'deki kruvaziyer limanlarının güvenlik sorunu olmadığını belirterek, Costa'nın önümüzdeki dönemde İzmir'e seferlerine yeniden başlayacağına inandığını söyledi.