Gezikolik Başkan!

AK Partili Kısaağa, Seferihisar Belediye Başkanı Soyer'in yurtdışı gezilerine eleştirdi. Kısaağa, "İki dönemde harcadığı bilet ücreti 525 bin lira" dedi

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'i hedef aldı. Başkan Soyer'in iki dönemlik başkanlık sürecinde, 175 kez yurtdışına çıktığını ve ortalama olarak her yılın neredeyse 3 ayını yabancı ülkelerde geçirdiğini idida eden Kısaağa, bu seyahatlerin sadece bilet ücretinin ise 525 bin TL olduğunu ileri sürdü. Kısaağa, "Belediyemizdeki şirket çalışanları bu ay maaşlarını geç aldı. Yıllık gelir gider dengesi kurulamadığı için ilçemizin 10 yılı ipotek altına alındı. Belediye Başkanı Tunç Soyer ise hiçbir şeyden geri kalmıyor. Sürekli geziyor ve yılın 3 ayında zaten ilçede bile bulunmuyor. Yurtdışında bu kadar gezip ne yapıyor, ben de merak ediyorum" dedi. Seferihisar'da sürekli artan harcamalar nedeniyle gelir, gider dengesinin bir türlü kurulamadığını öne süren Kısaağa, "Raporlara göre ilçemizin 2017 yılı gelirleri, 39 milyon 980 bin TL. Bizim giderimiz ise 74 milyon 316 bin TL. Yani arada 34 milyon 335 bin TL gelir- gider farkı olduğunu görüyoruz. Belediye, bu dönemde tam 32 milyon 849 bin TL'lik de gayrimenkul satışı gerçekleştirmiş. 2016 yılına baktığımızda da durum parlak değil. Mevcut bütçe açığı, Seferihisar'ın gelecek 10 yılını ipotek altına aldı. Rakamlar, belediyedeki gelir gider tablosunu oluşturmak için acil önlemler alınması gerektiğini gösteriyor. Belediyenin 2017 sonu itibariyle borcu da yaklaşık 95 milyon liraya ulaştı. Ancak tüm bunlara rağmen belediye, gereksiz harcamalardan da geri durmuyor. Şu anda belediye, 3 Ekim'de satmaya hazırlandığı gayrimenkullerden gelecek para ile seçime kadarki maaşları ödeme çabasındalar" diye konuştu.

BİZİ DİNLEMEDİLER

Başkan Soyer'in yurt dışı seyahatlerinin de fazla olduğunu öne süren Kısaağa, "Tunç Soyer, 2009 yılı ile 2016 yılının ortalarına kadar olan 7.5 yıllık zaman zarfında toplam 161 defa yurtdışına çıkmış, bu seyahatler karşılığında Seferihisar Belediyesi 483 bin 495 TL bilet ücreti ödemiştir. Soyer, 2018 yılına kadar 14 defa daha yurtdışına çıkmış ve Meclis kararlarından anlaşıldığı üzere daha da çıkacaktır. Soyer, her yıl ortalama 88 gün yurtdışında bulunmuştur. Böylece Soyer, iki dönemlik başkanlığında yaklaşık 880 gününü yurtdışında geçirmiştir. Seferihisar Belediyesinin diğer tüm harcamalar hariç, sadece ödemiş olduğu uçak bileti ücreti seyahat başına yaklaşık 3 bin TL'dir. Bu seyahatlerin yalnızca bilet ücretlerinin toplamının 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaklaşık 525 bin TL olduğu tahmin edilebilir. Buna bir de geziler sırasında yapılan harcamalar eklediğinde, rakam çok ciddi boyutlara ulaşır. Yurt dışı gezilerinin Seferihisar'a hiçbir yansımasının olmadığını da vurgulamak istiyorum. Seferihisar halkının parası, yine vatandaşlarımız için harcanmalıdır. Gereksiz harcamalar, belediyeyi zor duruma düşürmüştür. Tüm uyarılara rağmen gerekli hassasiyeti göstermeyen Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu işin sorumlusudur" dedi.