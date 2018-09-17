Şehıt emanetlerı sergısınde hüzün

BALIKESİR
Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 11. Şehit Emanetleri Sergisi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Şehit ailelerinin de katıldığı sergide gözyaşları sel oldu. Şırnak
Uludere'de helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan Muhabere Yüzbaşı İlker Acar'ın annesi Nurdane Acar ve kız kardeşi Nilüfer Aşık sergiyi gezerken gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Nurdane aşık şehit oğlunun kıyafetine sarılarak göz yaşlarına hakim olamadı. Serginin açılış töreni sırasında konuşan Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fahri Konuk," Şehitlerimize tekrar tekrar Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi. Sergiyi düzenleyen öğretmen Menderes Kılıçaslan ise "Şehitlerimizi unutturmamaya elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz" diye konuştu. Avlu Sergi Salonu'ndaki sergi 22 Eylül'e kadar açık kalacak.