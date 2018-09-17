Ustalar balıkların peşine düştü

İZMİR'IN
Çeşme ilçesinde, 'Büyük Balığın Peşinde' sloganı ile Türkiye
'nin usta balıkçılarını bir araya getiren 'Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası' başladı. Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle bir marinanın ev sahipliğindeki turnuvada, 'Fidato' isimli tekne ekibi, büyük mücadele sonunda yakaladıkları 305 kiloluk orkinos ile rekor kırdı. Turnuva heyecanının yanı sıra özel etkinlikler, atölyeler, çocuklar için mini turnuva ve balıkçılıkla ilgili markaları bir araya getiren 'Offshore Fishing Expo' da sportif balıkçılık tutkunlarını buluşturdu.