Yaşarlı gençlerın belgesel fılmıne ödül

BU
yıl 19.'su gerçekleştirilen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film
Festivali kapsamında, "Kültürel miras ve korumacılık" ana teması, "Mahalle kültürü" yan teması ile düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasında Yaşar Üniversitesi
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm
ünü bu yıl bitiren öğrencilerin filmi, ödül kazandı. 63 belgesel filmin başvurduğu yarışmada; Zeynep Südinç
, Cansu Sönmez, Damla Erbayrakçı, Buse Koçboğa ve Ülkü Yücelmiş'ten oluşan ekibin "Peki şimdi nereye?" isimli filmi amatör kategoride ödül kazanan 3 eserden biri olmayı başardı. Filmin yönetmeni Zeynep Südinç, İzmir
Kadifekale'deki kentsel dönüşümü, içindeki birçok farklı kültürün yaşayışını ve atmosferini, 5 ailenin gözünden anlattıklarını ifade etti. Südinç, "Bu belgeselin ortaya çıkmasında pek çok hocamızın desteği var. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Bayram hocamıza desteklerini esirgemediği için teşekkür ederiz" dedi.