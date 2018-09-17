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Yaşarlı gençlerın belgesel fılmıne ödül

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Yaşarlı gençlerın belgesel fılmıne ödül
BU yıl 19.'su gerçekleştirilen Festivali kapsamında, "Kültürel miras ve korumacılık" ana teması, "Mahalle kültürü" yan teması ile düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasında İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve ünü bu yıl bitiren öğrencilerin filmi, ödül kazandı. 63 belgesel filmin başvurduğu yarışmada; , Cansu Sönmez, Damla Erbayrakçı, Buse Koçboğa ve Ülkü Yücelmiş'ten oluşan ekibin "Peki şimdi nereye?" isimli filmi amatör kategoride ödül kazanan 3 eserden biri olmayı başardı. Filmin yönetmeni Zeynep Südinç, Kadifekale'deki kentsel dönüşümü, içindeki birçok farklı kültürün yaşayışını ve atmosferini, 5 ailenin gözünden anlattıklarını ifade etti. Südinç, "Bu belgeselin ortaya çıkmasında pek çok hocamızın desteği var. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Bayram hocamıza desteklerini esirgemediği için teşekkür ederiz" dedi.
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Yaşarlı gençlerın belgesel fılmıne ödül
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