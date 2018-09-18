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’da kanlı gece

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Bayraklı’da kanlı gece
'in ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Turan Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin çıkışında Y.Y. (41) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 35 FS 493 plakalı otomobildeki Y.Y. (41) ile diğer grup birbirlerine silahla ateş açtı. Olayda A.A. (29), İ.A. (44),
Y.Ö. ve Y.Y. yaralandı. Y.Y, olay yerinden kaçmaya çalışırken yaklaşık 100 metre ileride kaza yaptı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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Bayraklı’da kanlı gece
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