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Dondurulma yöntemıyle hayat buldu

ERAY ARPAŞİN Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Dondurulma yöntemıyle hayat buldu
İZMİR'İN Özdere Beldesi'nde serinlemek için denize giren emekli (80), suyun içerisinde kalp krizi geçirdi. Suyun üzerinde hareketsiz yatan Can'ı çevredekiler fark edip, plaja çıkarttı. 112 ekibi tarafından yapılan ani müdahalenin ardından Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. da tedavi edilmesi gereken hasta Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Yoğun Bakım ekibi solunum cihazına bağlanan hastanın nörolojik ve kalp sekellerini azaltmak amacıyla 'Hedefe Yönelik Sıcaklık Yönetimi' tedavisi uyguladı. Vücut ısısı 24 saat boyunca 35 derecede tutulan hasta, bir buçuk ay yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Dondurma olarak bilinen yöntemin kalp ve beyini koruyarak, hastada sekel kalmasını önlemek için yaptıklarını belirten doktorlardan Doç. Dr. Zeki Tuncel Tekgül, "Yöntemi başarıyla uyguladık. Hastamız şu an Palyatif Bakım Servisi'nde tedavi görüyor" dedi. Hayata tekrardan tutunan Ercan Can ise doktorlara teşekkür etti.
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Dondurulma yöntemıyle hayat buldu
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