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Durdurun bu rezaleti

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Durdurun bu rezaleti
İZMİR'İN Buca İlçesi Yıldız Mahallesi'nin sakinleri, bazı 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını ileri sürdü. Fuhuş pazarlığının sokak ortasında yapıldığı iddiasında bulunan mahalleli, belirledikleri binanın önünde bir araya geldi. Mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukların korunması için yetkililerden yardım istedi. Bir süre önce fuhşa aracılık ettiğini öne sürdükleri kişilerin kendilerine ve polise saldırdıklarını dile getiren mahalleli, denetim yapılmasını talep etti. Mahalle sakini Ümit Bozbay, "Bu dairelerde çıplak balkona çıkan kızlı erkekli kişiler yüzünden, balkonlarımıza çıkamaz olduk" dedi.
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Durdurun bu rezaleti
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