Pazarcı esnafına Çankırı desteği

CHP'li Bayraklı Belediyesinin mahkeme kararını gerekçe göstererek kapattığı Özkanlar Pazar yeri esnafı seslerini kamuoyuna duyurmak için eskiden Pazar kurdukları Metin Oktay Parkında protesto gösterisi düzenledi. Pazar yeri kapatılınca mağdur olan ve borçlarını ödeyemedikleri için zor durumda kalan esnafa AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Özgür Hızal da destek verdi. Hükümetin 2012 yılında pazar yerlerinin daha iyi koşullara getirilmesi için bazı kriterler getirdiğini ifade eden Çankırı, "Belediyelerimize bu konuda iyileştirilmelerin yapılması için 5 yıl süre tanındı. Lakin CHP belediyeleri kendini yine gösterdi ve maalesef Bayraklı Belediyesi'nin halkımızı mağdur etmesinden sonra yine aynı partiye mensup CHP'li Bornova Belediyesi hükümetimizin gösterdiği yere ruhsat vermedi. En nihayetinde 2017 yılının sonunda verilen süre sona erdi ve Bayraklı Belediyesi Özkanlar Pazaryerini kapatıp esnaflarımızı mağdur etti. Esnafımız için yeni bir yer belirlenmesine rağmen Bornova Belediyesi'nin belirlenen yere ruhsat verilmemesi yeni bir skandalın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Esnafımıza Allah'ın izniyle şunun teminatını veriyorum; biz sizler için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlerin içi müsterih olsun; yerel seçimler öncesi CHP'li belediyelerin bu konuda nasıl bir çalışma yapacaklarını da yakından takip edeceğiz. Ayrıca sorununuzu tekrardan gerekli mercilere ulaştırarak takibini yapmaya devam edeceğiz. Burada iş yapmak istemeyen ve sorunu çözüme kavuşturmak istemeyen CHP'li belediyelerdir" dedi. Esnaf adına açıklama yapan Özkanlar pazar yeri Platformu Sözcüsü Faysal Acar'da; "Çözüm için Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na gittik. 'Ben, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile konuşmuyorum' dedi. CHP içindeki çekişmeler, anlaşmazlıklar yüzünden esnaf olarak mağdur olduk. Böyle yönetim şekli olmaz. Bayraklı'nın yerel seçimlerde bu belediye başkanından kurtulması gerekiyor" dedi.

ESNAFIN YANINDAYIZ

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Özgür Hızal da esnafa destek verdi. Hükümet olarak pazar yeri için yeni yer gösterilmesi konusunda esnafın yanında olduklarını belirten Hızal, sorunun yerel yönetimlerdeki çekişmeden kaynaklandığını söyledi. Normal koşullarda aynı partiye mensup iki belediye başkanının bu sorunu 24 saat içinde çözmesi gerektiğini belirten Hızal; "Ama ne yazık ki aralarındaki sorun ne tür bir sorun ise bu iş bir türlü çözülmüyor. Olan da esnafa oluyor" diye konuştu.

VATANDAŞ: MAĞDUR OLDUK



TUNCAY Göktürk: Bastonsuz yürüyemiyorum. Bu halimle pazara çıkamıyorum. Çoluk çocuk getirirse yiyecek alıyorum. Burası yeniden açılırsa bizim için çok güzel olacak. Bastonla Bornova'ya gidemiyorum. Çok mağdur olduk. Pazarımızın yeniden açılmasını istiyoruz. Emine Bahçe: Güzelim pazarımızı kaldırdılar. Bizleri manava markete mahkum ettiler. Kolumdan ameliyatlı olduğum için uzağa gidemiyorum. Pazarımızı kapatanlara hakkımı helal etmiyorum.