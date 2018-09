Stokçuya geçit yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın stokçuluk yaparak döviz kuruyla hiç alakası olmadığı halde haksız yere zam yapan işletmelere ani baskınlar düzenleneceğini ve bu işletmelerle ilgili yasal takibin yapılacağını ifade etmesinin ardından İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İl Ticaret Müdürü Şahin Ersü'nün talimatıyla fırsatçılara yönelik 25 kişiden oluşan 10 kişilik bir ekip oluşturuldu. Özel ekip 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren hafta sonları hariç her gün aralıksız denetim yaptı. 54 firmaya şok baskın düzenleyen özel ekip, toplam 54 işyerini ve 177 farklı ürünü inceledi. Geriye dönük 3 aylık fiyat artışlarını, alış ve satış faturalarını inceleyen denetmenler, dokümanları Ticaret Bakanlığı'na gönderdi. Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafında stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara 50 bin liraya yakın ceza kesileceği vurgulandı. Egeli Sabah'a özel açıklamalarda bulunan Ersü, "Stokçuları ve fırsatçıları incelemek üzere İl Müdürlüğü olarak 25 kişiden oluşan 10 özel ekibimiz var. İzmir'in bütün ilçelerini kapsayacak şekilde denetimlere başladık. 3 Eylül tarihi itibariyle denetimlere start verdik. Denetimlerde özellikle fırsatçılığın kaynağına ulaşmaya çalışıyoruz. Her gün aldığımız verileri Tüketici Genel Müdürlüğümüz ile paylaşıyoruz. Paylaştığımız bu verilerden fırsatçılık yaptığını düşündüğümüz, gerçekten kur artışı ile alakası olmadan bunu fırsat bilip fiyatlarına yansıtanları tespit etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Cezaların çok ağır olduğunu vurgulayan Ersü, "Şu ana kadar ceza kesilen yok. Şu an inceleme ve tespit aşamasındayız. Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. CİMER üzerinden bize ulaşıyorlar. Türkiye genelinde ilk denetimleri biz gerçekleştirdik. Hasta bezi almak isteyen bir arkadaşım beni telefonla aradı. Daha önce aldığı fiyat ile 10 gün sonra aldığı fiyat arasında iki kat fark olduğunu gördüğünü söyledi. Biz de bu marketin geriye dönük faturalarını incelemeye aldık" dedi.

ESNAFTAN DESTEK

İZMIR'IN Menderes İlçesi'nde hizmet veren EKOMAR Marketler Genel Müdürü Hasan Karaduman, "Son derece yerinde bir denetleme. Bizler de stokçuluğa karşıyız. Bu anlamda kesinlikle fiyat istikrarından yanayız. Biz piyasadan ne kadar uygun mal bulabilirsek vatandaşa o derece uygun mal iletmeye çalışıyoruz" dedi.