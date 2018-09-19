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’da değişim

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Doğrucan Mobilya’da değişim
YÖNETIM danışmanı ve eğitmen olan Fırat Çapkın, 'nın organizasyonel yapısını yenilemek için ekibi ile birlikte Doğrucan yöneticelerine bir seminer düzenledi. Gaziemir'de Mia City Otel'deki eğitime Doğrucan Mobilya yöneticeleri katıldı. Seminerde yönetim, pazarlama, satış, finans konularında yönetim kadrosuna modüler eğitimler veren Çapkın, öncelikle Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğru'nun bu değişim için son derece kararlı olduğunu belirterek, "Genel Müdür olarak Taner Cerlet'i ataması, hemen beraberinde Cüneyt Aytekin, Seçkin Arıcı, Levent Yılmaz, Ladin Daşkan, Ali Yaşar Şen, Hakan Türen gibi çok güçlü ve işini bilen isimleri yönetim kadrosuna dahil etmesi ne kadar profesyonel olmasının bir göstergesidir" dedi.
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Doğrucan Mobilya’da değişim
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