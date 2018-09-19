Eğlencenin merkezi: İEF

İZMIR
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından gerçekleştirilen 87'nci İzmir
Enternasyonal Fuarı, on gün boyunca konuklarına unutulmaz günler yaşattı. 7'den 70'e kadar tüm yaşlara hitap eden ve her gün binlerce insanın ziyaret ettiği 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 528 etkinlik gerçekleştirilirken, fuar öncesinde düzenlenen İş Günleri Toplantıları ile de ticari anlaşmalar ve görüşmeler yapıldı. Ana Sponsoru Folkart, İnovasyon Ana Sponsoru Vestel ve Etkinlik Sponsoru Migros olan İzmir Enternasyonal Fuarı, Ana Teması "Teknoloji" ile son teknolojik gelişmeleri İzmir'de buluşturdu. FOLKART'TAN TEŞEKKÜR
Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, sona eren 87. İEF ile ilgili değerlendirmede bulundu. Son 3 yıldır İEF'e ana sponsor olduklarını belirten Sancak, "Bizi en çok mutlu eden elbette sonuçtur. İşin sonunda da yüz binlerce insanın fuarı ziyaret ettiğini ve mutlu ayrıldığını görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere, İZFAŞ yönetimine ve tüm çalışanlarına, Folkart ekibime ve organizasyona katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.