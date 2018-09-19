Halk nerede başkan da orada

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, mahalle sakinlerinden gelen davet üzerine Otağ ve Örnek Yapı Sitesinde vatandaşlarla sorunlarını yerinde inceledi. Site sakinleri, Belediye Başkanı Görmez'e; çocuk parkı, fitness aletleri, çevre düzenlemesi ve aydınlatma gibi isteklerini iletti. Vatandaşları dinleyen Başkan Görmez, ilgili daire müdürlerine talimat verip taleplerin yerine getirilmesini istedi. Başkan Görmez, "Site sakinleri ile yaptığımız görüşme son derece verimli geçti. Sorunlarını dinledik ve çözümler için derhal harekete geçtik. Öncelikle vatandaşın tozdan kurtulması için civarda asfalt ve kilit taşı çalışması yapacağız. Çevre düzenlemesi ve aydınlatma gibi problemleri de çözüme kavuşturacağız" dedi.