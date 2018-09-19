İki annenin evlat çığlığı

İzmir
'de ev hanımı Zöhre Özer, kalbinde üç delik bulunan ve böbrek hastası down sendromlu kızı Dilan (13) için, Manisa'da ise Mine Uysal'ın epilepsi nöbetleri sonrası yürüyemez ve konuşamaz hale gelen oğlu Ahmet (15) için yardımseverlerden destek bekliyor. İzmir'de doğuştan down sendromlu olarak İzmir'de dünyaya gelen Dilan Özer'in (13) hayatı sürekli hastanede geçti. Kalbinde üç delik bulunan, böbreklerinde de sıkıntılar olduğu öğrenilen ve doktorların yürüyemez ve konuşamaz dediği Dilan, bu yaşına kadar 10'dan fazla bıçak altına yattı. Fakat anne sevgisi ile tedavilere cevap veren Dilan, yürümeye ve konuşmaya başladı. GÜCÜMÜZ KALMADI
Kızı Dilan'ın hastalığından bu yana yaşadıkları sorunları ele aldığı "Seninle Yaşamak Güzel" isimli kitabı satarak kızının tedavi masraflarını çıkarmaya çalışan örnek anne Zöhre Özer, "Artık gücüm kalmadı. Dilan'ın kalbinde üç delik, böbreklerinde ise sıkıntı var. 10'dan fazla ameliyat olan Dilan çok sayıda ilaç kullanıyor. Maddi durumumuz kötü ve artık dayanacak ne sabrımız ne gücümüz kaldı" dedi. Eşinin asgari ücret ile çalıştığını ifade eden üç çocuk annesi Özer, "Başka gelirimiz yok. Tek gelirimiz asgari ücret. Dilan ise doğduğu günden bu yana birçok ameliyat yaşadı. Kızımın tedavi masrafı belimizi büküyor. Elde avuçta kalmadı. Tedavisinin devam etmesi lazım. Şu an kızım ablasıyla oyunlar oynuyor. Org çalıyor ve yürüyor. Onu tekrar hasta görmek istemiyorum. Ne olur yardım edin" diye konuştu. Manisa'nın Salihli ilçesinde bebekliğinden bu yana epilepsi nöbetleri geçiren Mine- Orhan Uysal çiftinin tek oğlu Ahmet Uysal, 15 yaşında geçirdiği nöbet sonrası, omurga eğriliğinin artması nedeniyle yürüyemez hale geldi.15 yaşından bu yana hem yürüyemeyen hem de konuşamayan Ahmet Uysal'ın omurga eğriliği iyice artınca, bu kez de kaburgaları akciğer ve kalbine baskı yapması sonucu nefes alıp vermekte zorluk çekmeye başladığını anlatan anne Mine Uysal, "Oğlumuzu tedavi ettirmek istiyoruz, bunun için de acilen ameliyat olması gerekiyor. Fakat ameliyat masrafı çok ağır. Şu an kaburgaları eğrilikten dolayı kalbi ve ciğerlerine baskı yapıyor. Bundan dolayı da rahat nefes alıp veremiyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.