Karşıyaka destek istiyor

BUGÜN NELER OLDU

yeni stat talebini ilk gündeme getiren kulüp olmasına rağmen kentin stadyum konusunda en mağdur temsilcisi olarak kalan Karşıyaka, kaybettiği gelirlerini istiyor. Tesislerinin yıkılmasıyla son yıllarda büyük gelirden olduklarını söyleyen başkan vekili Gökhan Şensan, "Kulüp binası taşındı. Salon ve kortlardaki spor okulu gelirlerimiz gitti. Kullandığımız tenis kortlarına kira ödüyoruz. Yelken tesisleri için her yıl 150 bin TL ecrimisil yatırıyoruz. Bir an önce yeni stadımıza kavuşmayı bekliyoruz. Ama stadımız yapılana kadar mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz" diye konuştu.